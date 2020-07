Ryanair traci 2,2 mld euro. Ruch lotniczy spadł o 99 proc. „Najtrudniejszy kwartał w 35-letniej historii firmy”

Przychody niższe o 2,2 mld euro, strata netto w wysokości 185 mln euro i ruch mniejszy o 99 proc. Tak w skrócie wyglądają dane, które przedstawił Ryanair za pierwszy kwartał 2020 roku.

Efekt lockdownu

Transport lotniczy był jedną z branż, które najmocniej odczuły efekty lockdownu związanego z pandemią koronawirusa. Jak podaje Ryanair, ruch lotniczy największej linii ekonomicznej świata, spadł w pierwszych trzech miesiącach roku o 99 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Ilość pasażerów obsłużonych przez przewoźnika spadła w tym okresie z 42 mln do 500 tys. osób. Przełożyło się to na ogromne straty, które wyniosły 185 mln euro.

„Miniony kwartał był najtrudniejszym w 35-letniej historii firmy” – napisano w komunikacie wynikowym firmy. „Pandemia COVID-19 uziemiła naszą flotę na niemal 4 miesiące (od połowy marca do końca czerwca)” – dodano.

Boeing 737 Max

„Mija już ponad rok odkąd Boeing miał dostarczyć pierwszy samolot 737 Max-200” – czytamy w komunikacie. Amerykański producent zakłada, że będzie to możliwe dopiero w III kwartale roku, ale Ryanair spodziewa się pierwszym maszyn pod koniec roku. Do lata 2021 roku we flocie firmy ma się znajdować już ponad 40 tych samolotów.