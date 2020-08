Dyrektor generalny WHO: Świat musi wydać 100 mld dolarów na walkę z koronawirusem

Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus zdradził kwotę, którą trzeba wydać, by uporać się ze skutkami pandemii koronawirusa. Ma to być co najmniej 100 miliardów dolarów.