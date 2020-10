Kościński: Deficyt budżetowy wynosi 13 mld zł. Wracamy na dobre tory gospodarcze

– Deficyt po wrześniu będzie prawdopodobnie na podobnym poziomie, ok. 13 mld zł. Wracamy na dobre tory gospodarcze, zobaczymy, co się będzie działo w kolejnych miesiącach. Jeśli będzie tak, jak ostatnio, to wpływy z podatków w ujęciu rok do roku będą na podobnym poziomie – powiedział Kościński w wywiadzie dla Interii.pl.

Koronawirus. Mogą być potrzebne kolejne programy wsparcia

Dodał, że w obliczu rozwijającej się epidemii mogą być potrzebne kolejne programy wsparcia, ale nie spodziewa się takich samych tarcz, jak wprowadzone wcześniej w tym roku.

–Faktycznie, mogą być potrzebne kolejne programy wsparcia, ale nie spodziewałbym się takich samych tarcz, jak wcześniej. To nie jest już czas na tzw. helicopter money, gdy oferuje się szerokie wsparcie, rozdając pieniądze. Teraz to musi być precyzyjna pomoc, dedykowana tam, gdzie naprawdę jest taka potrzeba. Pamiętajmy, że deficyt 109 mld zł jest maksymalnym deficytem, ale nie oznacza, że tyle musi wynieść. Może być mniejszy – powiedział Kościński.

– Mamy wystarczająco dużo pieniędzy w różnych budżetach, żeby zasilać takie instytucje na bieżąco, są też różne rezerwy i u premiera, i u nas. Nie ma kłopotu. Dodam od razu, że nie planujemy kolejnej nowelizacji budżetu. Mamy z czego wspierać gospodarkę - z przewidzianych w budżecie 109 mld zł deficytu bardzo duża część jest przygotowana na inwestycje. Mamy również bardzo dużą poduszkę finansową - to obecnie ponad 120 mld zł. Z tegorocznego budżetu będziemy także finansować wydatki roku przyszłego. Finanse publiczne mają wystarczająco dużo rezerw, żeby pokryć konsekwencje pandemii w tym roku. Dużo trudniej odpowiedzialnie prognozować jaka sytuacja będzie w przyszłym roku – ocenił minister.

Budżet 2020. Deficyt wyniesie 109,3 mld zł

Resort podał wcześniej w „Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-sierpień 2020 roku”, że według finalnych danych dochody w okresie styczeń-sierpień wyniosły 268,91 mld zł, tj. 61,8 proc. planu. Z kolei wydatki sięgnęły 282,21 mld zł, tj. 64,8 proc. planu.

Na początku października Sejm przyjął nowelizację budżetu na 2020 r ze 109,3 mld zł deficytu, spadkiem PKB w tym roku o 4,6 proc., średnioroczną inflacją na poziomie 3,3 proc. oraz stopą bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8% na koniec roku.