Nowy nominał w obiegu już niedługo? Prezes NBP zapowiada banknot 1000-złotowy

Na łamach Wprost.pl opisywaliśmy już pewne wątki z konferencji prasowej prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński, choć opowiadał o ważnych dla polskiej gospodarki sprawach, wtrącał żarty i przytaczał anegdoty, co odbiło się szerokim echem w mediach. Chodzi o możliwą aktywność NBP w zakresie emisji nowego banknotu.

1000 zł w jednym banknocie? Adam Glapiński zapowiada taki ruch

W trakcie konferencji Adam Glapiński został zapytany o to, jak ocenia decyzję o wprowadzenie banknotu 500-złotowego do obiegu (stało się to trzy lata temu). Prezes NBP wyraził rozczarowanie, że ten ruch banku centralnego nie został należycie doceniony przez opinię publiczną i wyrażał niezadowolenie z tego faktu.

Prezes NBP opisał, jak bardzo potrzebny był banknot 500-złotowy, który pozwolił w trakcie pandemii koronawirusa na to, by bezproblemowo wypłacać Polakom pieniądze z banków. Glapiński wyjawił, że jest spore prawdopodobieństwo wprowadzenia jeszcze innego banknotu, o wyższym nominale.

Adam Glapiński powiedział, że w takich banknotach łatwiej jest składać rezerwy i być może jego następca lub on sam (jego kadencja kończy się w 2022 roku, prezesem NBP można być dwukrotnie – red.) będzie zmuszony wprowadzić taki banknot do obiegu.