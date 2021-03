Bitcoin pobił kolejny rekord! Przekroczył granicę 60 tysięcy dolarów

Jak podaje agencja, na wzrost kursu bitcoina do rekordowego poziomu miał wpływ ogólny optymizm na rynkach finansowych po tym, jak Joe Biden podpisał ogromny pakiet pomocowy po pandemii o wartości 1,9 bln dolarów.

Wartość bitcoina w ciągu roku wzrosła o blisko 1000 procent. Choć nie brakuje opinii, że to gigantyczna bańka, która w końcu pęknie, zainteresowanie kryptowalutą nie spada.

Musk inwestuje w bitcoiny

Przykładem jest ogromna inwestycja Tesli w bitcoiny rzędu 1,5 mld dolarów. Firma Elona Muska zapowiedziała też, że w niedalekiej przyszłości rozważa udostępnienie tej formy płatności za swoje produkty. Od początku roku kurs wirtualnej waluty wzrósł już o ponad 90 proc., co sprawiło, że cały rynek wart jest już około biliona dolarów.

Swoje plany dotyczące bitcoina ma także płatniczy gigant – Mastercard. Firma poinformowała, że również rozważa udostępnienie możliwości wykonywania płatności za pomocą bitcoina.

O bitcoinie entuzjastycznie wypowiadał się także miliarder i inwestor Mike Novogratz. Zdaniem szefa Galaxy Digital Holdings Ltd. do końca roku kurs bitcoina wzrośnie do 100 tys. dolarów.

