Odszkodowania za NOP już za miesiąc. Skala jest niewielka. Większość po szczepionkach przeciw COVID-19

Projekt ustawy o Funduszu Kompensacyjnym trafił po miesiącach przygotowań do prac rządu. Z nowego narzędzia mają być już od maja wypłacane odszkodowania osobom z Niepożądanym Odczynem Poszczepiennym. Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, problem ten ma dotyczyć zaledwie 30 osób rocznie. Statystyki pokazują, że chodzi o 20 przypadków NOP po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 i 10 w przypadku środków chroniących przed innymi chorobami.

„Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciw COVID-19 przeprowadzonych po dniu 26 grudnia 2020 r., oraz pozostałe szczepienia ochronne objęte przepisami projektowanej ustawy przeprowadzone od dnia 1 stycznia 2021 r”. – można było pierwotnie przeczytać w wykazie prac legislacyjnych. Jak jednak wynika z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej”, doszło do pomyłki.

Najpierw dla szczepionych przeciw COVID-19

Na początku o odszkodowanie będą mogli się ubiegać tylko pacjenci z NOP po szczepieniu przeciw COVID-19. Inni, czyli np. rodzice dzieci objętych obowiązkowymi szczepieniami, muszą poczekać do 1 stycznia 2022 roku. Co ciekawe, w projekcie ustawy zapisano możliwość otrzymania odszkodowania wyłącznie w momencie wystąpienia ciężkich powikłań, ale nie, jeśli doszło do śmierci. Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta tłumaczy w „DGP”, że chodzi o to, aby ze świadczenia dało się skorzystać szybko i w sposób nieskomplikowany. Dodatkowym argumentem ma być fakt braku zarejestrowanych w Polsce przypadków zgonów z powodu NOP od 20 lat.

Czytaj też:

Nowe zasady kwalifikacji na szczepienie przeciwko COVID-19