Rekord świata pobity. Mamy najdroższy komiks w historii

„Superbohater, od którego to wszystko się zaczęło” – tak sprzedany właśnie za rekordową sumę komiks z Supermanem opisywał Vincent Zurzolo z Metropolis Collectibles i comicconnect.com. Ogłaszając rekordową aukcję nie potrafił powstrzymać uśmiechu. Nie co dzień w końcu sprzedaje się zeszyt za 3 miliony 250 tysięcy dolarów. O niezwykłej transakcji informują teraz media na całym świecie, a Zurzolo zapowiedział, że wcale nie musi to być najwyższa kwota, jaka padnie w branży w tym roku.

Rekordzistą został pierwszy egzemplarz z serii „Action Comics”, jeden z około stu, które zachowały się do naszych czasów. Mowa o prawdziwym unikacie, ponieważ to tytuł z czerwca 1938 roku, który zachował się w świetnym stanie, wycenianym na 8,5 w skali 10-punktowej. Opowiada o przybyciu na Ziemię tajemniczego bohatera z planety Krypton.

Warto w tym miejscu raz jeszcze zaznaczyć, że pierwotnie komiks ten sprzedawany był za 10 centów. W 2018 roku ten sam egzemplarz kupiony został za ponad 2 miliony dolarów. W 2014 roku inny zeszyt z tego samego wydania został sprzedany na eBay-u za ponad 3,2 miliona dolarów.

