Polski Ład. 12 tys. zł na każde kolejne dziecko. Wiadomo, jakie są warunki

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kolejny program, który ma za zadanie wsparcie dla polskich rodzin. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że częścią Polskiego Ładu ma być nowy dodatek finansowy. Każda rodzina, która zdecyduje się na drugie i kolejne dziecko, będzie mogła skorzystać z dopłaty w wysokości 12 tys. złotych.

– Rodziny są w sercu programu Prawa i Sprawiedliwości, programu Zjednoczonej Prawicy. Zdecydowaliśmy się, aby wesprzeć rodziców w pierwszym okresie pop urodzeniu dziecka – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Nowy program nosi nazwę Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Będzie on pozwalał na wykorzystanie 12 tys. złotych przez pierwsze trzy lata życia dziecka. Premier zapowiedział, że rodzina będzie decydowała, na jaki cel je przeznaczyć.

Rodzice będą mogli sami wybrać, czy będą pobierać po 1000 złotych przez rok, czy po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata.

– Oprócz 500+ i 300+ dajemy kolejny komponent – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, To 12 tys. złotych dla każdej rodziny na 2., 3., i kolejne dzieci do elastycznego wykorzystania pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka. Bo wierzymy, że to rodzice najlepiej wiedzą, jak wykorzystać te dzieci na żłobek, nianię, czy dowolny cel, który pomoże zbudować większą rodzinę, większą Polskę – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Emerytury bez podatku, ale nie tylko. PiS chce zachęcić emerytów do pracy zerowym opodatkowaniem