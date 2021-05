Emerytury bez podatku, ale nie tylko. PiS chce zachęcić emerytów do pracy zerowym opodatkowaniem

W ramach Polskiego Ładu PiS planuje zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł – to dobre wieści dla emerytów ze świadczeniem do 2,5 tys. zł. Nie zapłacą od niego podatku. Natomiast nie jest to jedyny pomysł rządzących dla emerytów.

W trakcie prezentacji Polskiego Ładu (nazywanego też Nowym Ładem), programu Prawa i Sprawiedliwości, podkreślono, że wśród jego fundamentów są obniżka podatków i pewne rozwiązania dla emerytów. Polski Ład – emerytury do 2,5 tys. zł zwolnione od podatku – Dzisiaj potrzebny jest plan, dobra strategia i zdolność do jej realizacji, a także wiarygodność w tej realizacji. Zasadniczym celem naszego planu jest to, abyśmy wrócili na szybką ścieżkę odbudowy – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji programu. Jak podkreślił, premier, rząd nie zapomina o emerytach. Dlatego też emerytury do 2,5 tys. zł mają być zwolnione od podatku. Tu sprawa nie jest tak prosta: ta obietnica to po prostu efekt innej zapowiedzi, którą ujawnił Jarosław Kaczyński. Rządzący planują wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Jeśli ją wprowadzą, automatycznie spełnią tę obietnicę (w skali roku dokładnie tyle dostanie emeryt z 2,5 tys. zł świadczenia). Podniesienie tego progu kwoty wolnej oznacza, że 65 proc. emerytur i najniższa płaca będą bez podatku. Praca dla emerytów bez podatku Inny z pomysłów, który zaprezentował Mateusz Morawiecki, dotyczy emerytów chcących dalej pracować. Jeżeli osoba, której przysługują świadczenia emerytalne, postanowi jednak kontynuować karierę zawodową, nie zapłaci podatku po podjęciu pracy. W skrócie: mężczyźni w wieku 65+ i kobiety w wieku 60+, jeśli zdecydują się na pracę, nie zapłacą podatku. Jest tylko jeden warunek: emeryci będą mogli pracować bez podatku, jeżeli nie będą pobierali emerytury.