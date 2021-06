Mistrzostwa świata w Excelu. Jak poradziła sobie reprezentantka Polski?

Zaszczytny tytuł mistrza świata w Excelu (czy raczej zwycięzcy turnieju Financial Modeling World Cup – Multiplayer Battle) zgarnął Kanadyjczyk Michael Jarman. Jego 700 punktów dało mu bezpieczną przewagę nad drugim w klasyfikacji Andrew Ngaim z Wielkiej Brytanii z 640 punktami. Podium zamykał John Lim z Australii, z niewiele gorszym wynikiem 625 punktów. Reprezentująca Polskę (oraz firmę PwC) zawodniczka uzbierała punktów 550, co pozwoliło jej zakończyć rywalizację na czwartym miejscu. Głównaą nagrodą w tym niecodziennym konkursie była kwota 5 tys. dol. (ok. 18,3 tys. zł).

Transmitowane na YouTube wydarzenie to z pewnością coś więcej niż tylko internetowa ciekawostka. W szranki stanęli wybitnie uzdolnieni i wyszkoleni eksperci od modelowania finansowego. To niezwykle ceniona na rynku pracy umiejętność kompilowania podsumowań zysków i strat konkretnych firm, wykorzystywanych później przez ich kierownictwo. Przydaje się m.in. przy analizowaniu i przewidywaniu wpływu różnych decyzji i wydarzeń na kurs akcji firmy.

