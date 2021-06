Elon Musk nie ma domu. Został „bezdomnym”, aby unikać podatków? Miliarder ma inne wytłumaczenie

Elon Musk, właściciel Tesli, SpaceX, Neuralink i The Boring Company jest oficjalnie bezdomny. Miliarder właśnie pozbył się ostatniego ze swoich kilku domów. Informację tę podano zaraz po tym, jak do mediów wyciekły dane podatkowe najbogatszych amerykańskich przedsiębiorców. Opublikował je portal ProPublica.

Z danych przestawionych na stronie wynika, że czołówka rankingu najbogatszych ludzi świata dostarcza do budżetu minimalne kwoty. Jeff Bezos, założyciel i główny udziałowiec Amazona w 2007 i 2011 roku nie dostarczył do budżetu nawet 1 dolara w ramach podatków. Dość zaskakujące dane widać także w rubryce dotyczącej 2008 roku. Tam zero pojawia się przy nazwisku Elona Muska. To właśnie obywatel RPA jest na pierwszy miejscu listy dłużników wobec amerykańskiej skarbówki.

Dla dobra ludzkości

Nieco inaczej sprawę braku domów tłumaczył w podcaście The Joe Rogan Experience. W swoim stylu Elon Musk nadał sprawie dość górnolotny wymiar.

– W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nie mam czasu na takie rzeczy, jak szukanie domu, czy jego urządzanie. Musiałem wybrać, czy budować dom, czy wysłać ludzi na Marsa – mówił niedawno w programie Joe Rogana Elon Musk.

Miliarder postanowił, że każde kolejne miejsce, w którym będzie mieszkał, będzie wynajmowane. Oszczędzi mu to konieczności pilnowania wszystkich rzeczy, o których trzeba pamiętać, budując, czy posiadając dom. Musk powiedział także, że zamierza się przenieść do Teksasu, gdzie znajduje się baza Starbase, w której SpaceX buduje prototypy statku Starship. To ta rakieta ma przetransportować pierwszych ludzi na Marsa.

