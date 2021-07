Warszawski urząd przenosi się do nowoczesnego biurowca w ścisłym centrum. Cena? 100 mln zł

Osiem pięter i część parteru nowoczesnego biurowca w ścisłym centrum Warszawy. Tak będzie wyglądało nowe miejsce pracy urzędników z Miejskiego biura architektury oraz ich kolegów odpowiadających za finanse stolicy. Urząd Miasta wynajął 12 tys. m kw. powierzchni biurowej w Widok Towers, czyli sąsiadujących z Rotundą siostrzanych wieżach, jednym z najnowocześniejszych budynków w Warszawie.

Ratusz wynajął piętra od 2 do 9, część parteru oraz poziom -1 – powiedziała dla „Gazety Wyborczej” Ewa Filant z Commerz Real, firmy, która jest właścicielem biurowca.

Z centrum do centrum za 100 mln złotych

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – bo taką dokładnie nosi nazwę urząd – przeniesie się z budynku przy ul. Marszałkowskie 77/79. Do nowego biurowca w linii prostej jest to około 600 metrów. Jednak przeskok będzie ogromny. Wnętrza starego budynku niedaleko pl. Konstytucji przenoszą urzędników i gości do poprzedniej epoki. Ratusz poinformował także, że straż pożarna nie zgodziła się na dalsze użytkowanie dotychczasowych pomieszczeń.

– Przenosimy tam biuro architektury oraz miejską pracownię planistyczną z budynku przy ul. Marszałkowskiej, a także biura podlegające skarbnikowi miasta i główną kancelarię ratusza, które dziś mieszczą się na Kredytowej – powiedziała „GW” Monika Beuth-Lutyk ze stołecznego ratusza.

Miasto podpisało umowę najmu na 70 miesięcy. Urzędy mają się przeprowadzić do nowych biur na wiosnę 2022 roku. Suma transakcji to blisko 100 mln zł, czyli około 26 euro za metr kw. miesięcznie, czyli stawkę zbliżoną do rynkowej. Jak wylicza GW, ceny w centrum Warszawy wahają się między 20 a 25 euro za metr kw., a w najlepszych lokalizacjach (Widok Towers śmiało można za taką nazwać) nawet 27-28 euro. Rzeczniczka ratusza twierdzi, że miasto rozmawiało z kilkoma właścicielami, ale to właśnie Widok Towers zaproponowało najkorzystniejsze warunki.

