Bitcoin znów na ustach inwestorów. Chodzi o plotkę związaną z Amazonem

W poniedziałek rano środowa konferencja FOMC jest jakby w tle wydarzeń na rynku kryptowalut. Podobno wzrosty cen bitcoina to efekt doniesień anonimowego informatora Amazon, który zdradził londyńskiej redakcji City A.M., że spółka do końca tego roku będzie honorować płatności cyfrową walutą. Dowiadujemy się również, że bitcoin będzie integralną częścią przyszłego mechanizmu firmy e-commerce. Cały projekt jest już podobno gotowy do uruchomienia. Dodatkowo, dla całego rynku krypto pozytywną informacją jest to, że Amazon planuje stworzyć własną kryptowalutę.

Mówi się o terminie do końca 2022 roku. Silny wystrzał cen to efekt zamykania dużej liczby krótkich pozycji, które narosły w ostatnim czasie na rynku. Spekuluje się o redukcji ponad 110 mln dolarów w pozycjach „short”. Patrząc na wykres, widzimy stosunkowo mocno ukształtowany dołek na 30 tys. USD. Została przełamana linii trendu poprowadzona przez lokalne szczyty. Najbliższym oporem dla bitcoina wydaje się być poziom 41 tys. USD, a następnie 44,5 tys. USD.

Fed zareaguje na rosnącą inflację?

W ubiegłym tygodniu mieliśmy EBC. W tym przyszła kolej na FOMC. Koniec dwudniowego posiedzenia w środę, a konferencja zaplanowana na 20:30. Problemem Fed jest w tym momencie narastająca inflacja, która w ostatnim czasie pokazała 5,4 proc. To poziom o wiele wyższy od celu, który jest uplasowany na poziomie 2 proc. Wielu obserwatorów rynku oczekuje, że Fed przynajmniej zasugeruje, że program skupu aktywów nie będzie kontynuowany zbyt długo. Rezerwa Federalna do tej pory obiecywała, że będzie kontynuować program skupu.

