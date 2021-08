Uważaj na te firmy i serwisy internetowe. KNF wpisała je na listę ostrzeżeń

Na listę ostrzeżeń KNF wpisała Monfex, która prowadzi działalność w wykorzystaniem stron internetowych monfex.com i investmarket.info. W tej sprawie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zostało skierowane przez Urząd KNF zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.

Leedia Srl to spółka z siedzibą w Mediolanie we Włoszech. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

KNF wpisała także na listę ostrzeżeń podstrony w ramach domeny focusnews365.com oraz stronę internetową investingops.com/investment/pl/taboola-amz. W związku z działalnością obu tych stron zostały skierowane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

