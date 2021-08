Program „Czyste Powietrze”. Z dopłat na wymianę pieców skorzysta znacznie więcej osób

„Czyste Powietrze” to program, w ramach którego właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą mogą otrzymać dofinansowanie na prace termomodernizacyjne budynku oraz wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Duża popularność programu „Czyste Powietrze”

Popularność programu rośnie. Od uruchomienia go do grudnia 2020 złożono 142 443 wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania. Z kolei od stycznia do czerwca włącznie roku 2021 liczba ta wynosi 72 098. Jeżeli tempo składania wniosków utrzyma się, w jednym roku zdeklasowany zostanie poprzedni 2-letni wynik.

Zainteresowaniem cieszy się także ulga termomodernizacyjna, która pozwala właścicielom na odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego również wyłącznie w budynku jednorodzinnym. Z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 skorzystało 207 418 podatników na łączną kwotę 3,134 mld zł. W 2020 roku z odliczenia skorzystało 451 tysięcy podatników na kwotę7,5 mld zł, a zysk podatników wyniósł 1,4 mld zł.

Skoro Polacy przekonali się do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, to warto iść za ciosem i rozszerzyć program tak, by objął również budynki wielorodzinne – zwłaszcza te,w których wciąż w użytku znajdują się piece na węgiel lub drewno. I okazuje się, że taki program rzeczywiście wystartuje za kilka miesięcy. Wiemy to z odpowiedzi na interpretację grupy posłów, którzy zapytali ministra klimatu, czy planuje wsparcie dla domów wielorodzinnych, a którą przytacza „Portal Samorządowy”.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wyjaśnił, że program będzie obejmował następujące rodzaje przedsięwzięć: wymianę indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych, wykonanie instalacji co i cwu, wymianę okien i drzwi, wentylację mechaniczną. Obecnie projekt programu jest w trakcie wewnętrznych uzgodnień, a jego wdrożenie planowane jest na koniec 2021 r. i uwarunkowane jest wypracowaniem rozwiązań prawnych oraz zabezpieczeniem środków na ich realizację.

Wymiana pieców kaflowych

Dodatkowo na początku 2022 roku NFOSiGW planuje uruchomić program dotyczący wymiany tzw. „kafloków”, czyli pieców kaflowych, w zabudowie wielolokalowej. Wnioski będą mogły składać właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych. Program będzie realizowany wspólnie z WFOŚiGW oraz gminami. Poinformował o tym na Twitterze Paweł Mirowski, prezesa NFOŚiGW.

