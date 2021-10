Frankowicze masowo pozywają banki. Padł kolejny rekord wygranych spraw

Jak wynika z danych firmy reprezentującej frankowiczów, we wrześniu padł nowy rekord liczby wygranych spraw przeciwko bankom. Aż 300 osób postanowiło sądownie dochodzić prawa do przewalutowania kredytów zaciągniętych przed laty i indeksowanych do franka szwajcarskiego i wygrało.

Rekordowy wrzesień

Jeszcze w lipcu 2021 roku liczba nowych wyroków wyniosła 260, a już we wrześniu padł nowy rekord. Tylko w zeszłym miesiącu sprawę w sądzie z pozytywnym dla siebie wyrokiem zakończyło aż 300 osób. Sierpień był dużo spokojniejszy, bo sądy wydały pozytywne dla kredytobiorców wyroki tylko 100 razy – wylicza „Rzeczpospolita”. Dane były jednak zaniżone z powodu urlopów nie tylko wśród frankowiczów, ale także wśród sędziów.

Precyzyjne dane nie są znane, gdyż nie istnieje wspólna baza gromadząca tego typu sprawy, ale firma, na którą powołuje się „Rz”, prowadzi większość tego typu przypadków.

Jeszcze ciekawiej przedstawia się wskaźnik wygranych. Okazuje się bowiem, że ze wszystkich zarejestrowanych procesów, w których wyroki zapadły we wrześniu, na korzyść kredytobiorców sąd orzekał aż w 92 proc. przypadków. W takich sytuacjach stwierdzano najczęściej nieważność umowy, a w bardzo niewielkiej części konieczność przewalutowania z zachowaniem kursu z dnia zaciągnięcia kredytu wraz ze stawką LIBOR.

