Eurojackpot rozbity. Kolejny Polak został milionerem

Mamy kolejnego milionera. W losowaniu Eurojackpot z 5 listopada co prawda Polak nie wygrał głównej nagrody, ale pula w loterii jest tak duża, że nawet wygrana drugiego stopnia pozwoliła na osiągnięcie tego miana. W miniony piątek wylosowano następujące numery: 6, 13, 25, 31, 49 oraz 2 i 7.

Eurojackpot. Główne wygrane w Hiszpanii i Niemczech

Piątkowe numery prawidłowo skreśliło dwóch graczy, którzy będą musieli podzielić się główną nagrodą. Do wygrania było 45 milionów złotych. Do szczęśliwców z Niemiec i Hiszpanii trafi po nieco ponad 5 mln euro. Jednak bardzo pokaźna kwota zostanie także w Polsce. Do grona milionerów dołączy bowiem gracz, który skreślił numery w kolekturze w Siemianowicach Śląskich. Polakowi udało się wygrać nagrodę drugiego stopnia, co i tak oznacza bardzo pokaźny zastrzyk gotówki. Wygrana to 1,97 miliona złotych.

Podatek od wygranej. 10 proc. trafi do budżetu

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z polskimi przepisami, od wygranych losowych należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. W przypadku szczęśliwca ze Śląska będzie to kwota nieco przekraczająca 197 tys. złotych. Nie zmienia to faktu, że na jego konto trafi ponad 1,77 miliona złotych. To dobra kwota, żeby poszaleć ze świątecznymi prezentami.

