NBP czeka sukces na miarę poprzednich lat? Są wstępne szacunki, skorzysta na tym budżet

Od października 2021 roku, czyli od pierwszego miesiąca, w którym Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się podnieść stopy procentowe (i zrobiła to już trzykrotnie). Jeżeli więc mówi się o RPP czy Narodowym Banku Polskim, to wyłącznie w związku z inflacją lub stopami procentowymi. Wiele jednak wskazuje na to, że prezes NBP Adam Glapiński będzie mógł ogłosić sukces banku centralnego, a do polskiego budżetu trafi kilka miliardów złotych.

Te szacunki są najpewniej zaniżone, a przykładem może być rok obiegły. W ustawie budżetowej na 2021 przewidziano 1,3 mld zł wpływów z NBP, a bank centralny wpłacił wówczas ponad 8,8 mld zł. NBP w 2020 roku wypracował zysk ponad 9,3 mld zł, ale zgodnie z ustawą o NBP bank przekazuje 95 proc. zysku do budżetu, a 5 proc. na fundusz rezerwowy.

Krocie do budżetu od NBP? Nowe prognozy

Jak dużej „aktualizacji” tej wpłaty z NBP należy się spodziewać? Główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski w rozmowie z portalem 300Gospodarka ocenił, że ta kwota może być prawie 10-krotnie większa. Według planów z ustawy budżetowej na 2022 rok Narodowy Bank Polski ma zasilić budżet kwotą 844 mln zł, a według jego szacunków budżet otrzyma zapewne około 8,5 mld zł.

– Na podstawie dostępnych informacji można założyć, że ubiegłoroczny (w 2021 roku – red.) zysk NBP to około 9 mld zł. Choć trzeba zastrzec, że ta prognoza jest obarczona dużą niepewnością – powiedział Borowski.

Zakładając że te wyliczenia się potwierdzą, to wpłata do budżetu (trafia do niego 95 proc. zysku) z NBP wyniesie ponad 8,5 mld zł.

