Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Rodzice nie chcą czekać na wypłaty

Od stycznia rodzice mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Wychowawczego. To realizacja jednej z obietnic polityki Polskiego Ładu. Zakłada wypłatę 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. Miesiąca życia do 36 miesiąca. Rodzice mogą wnioskować o wypłatę całego świadczenia w rok i wtedy co miesiąc na ich konto spłynie tysiąc złotych. Drugim wariantem jest rozłożenie płatności na 2 lata, co daje po 500 zł miesięcznie. Większość uprawnionych woli mieć pieniądze jak najszybciej do dyspozycji. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, przyznała na antenie Polskiego Radia, że we wioskach dominuje wybór wypłaty pieniędzy w 12 transzach.

400 zł na dziecko w żłobku lub klubiku

Minister dodała, że w tym roku ministerstwo spodziewa się ponad 615 tys. wniosków o RKO.

Na początku stycznia w tym samym radiu powiedziała, że uprawnieni bardzo szybko składają wnioski. Tylko przez cztery pierwsze dni stycznia złożono 155 tys. wniosków, która to liczba odpowiada 30 proc. wniosków szacowanych na styczeń.

Rodzice, którzy mają dzieci w wieku 12-36 miesięcy, ale nie spełniają warunków do otrzymania RKO (mają tylko jedno dziecko), będą mogli liczyć na dofinansowanie w kwocie do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Środki będą przekazane prosto do instytucji, z których dziecko korzysta, aby obniżone były koszty utrzymania. – Szacujemy, że w tym roku objętych tym wsparciem będzie 110 tys. dzieci, to będzie blisko 450 mln zł rocznie – dodała Maląg.

Kiedy złożyć wniosek o RKO?

Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Rodzic może złożyć wniosek

od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,

do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

W jaki sposób złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Rodzic będzie mógł złożyć wniosek o kapitał na trzy miesiące przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia oraz na miesiąc po ukończeniu 12. miesiąca życia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.

Czytaj też:

500+ warte coraz mniej. Minister rodziny zapytana, kiedy waloryzacja