ZUS z ważnym ostrzeżeniem dla seniorów. Rozłączcie się od razu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ostrzega przed oszustami, którzy dzwonią do seniorów i podszywają się pod pracowników zakładu. Oszuści proszą o potwierdzenie zmiany numeru telefonu w ZUS lub na PUE/eZUS. – Informacje przekazane w ten sposób mogą zostać niewłaściwie wykorzystane – przestrzega Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.

Dyląg podkreśla, że konsultanci Centrum Kontaktu Klientów nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numeru i nie pytają o instytucje finansowe, z których korzystają klienci ZUS.

Kiedy pracownicy ZUS mogą zadzwonić?

Jeśli pracownicy ZUS dzwonią, to najczęściej w sprawie wezwania na kontrolę zwolnienia lekarskiego, bądź w konkretnej sprawie klienta prowadzonej w ZUS. Konsultanci przedstawiają się, podając swoje imię i nazwisko.

W ostatnim czasie ZUS ostrzegał również przed fałszywymi mailami wysyłanymi przez oszustów. – Oszuści wysyłają maila z nazwą „zus-pl”, a w szczegółach wiadomości widnieje adres „[email protected]”. W mailu proszą o aktualizację danych ze względu na problem z przetworzeniem płatności. Wchodząc w podany link otwiera się strona do logowania ezus, a adres strony to „prowebdigital.com.ng”. Po zalogowaniu otwiera się okno do wpisania danych karty kredytowej – napisał ZUS.

Zakład podkreśla, że drogą elektroniczną kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na PUE ZUS i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail w takim przypadku zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS.

ZUS apeluje, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile ani nie otwierać załączników pochodzących od oszustów. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci.

