Masz taki kod PIN? Uważaj, możesz stracić pieniądze

Kod PIN to podstawowe zabezpieczenie dostępu do naszych kart płatniczych, smartfonów czy innych urządzeń. Najczęściej składa się z czterech cyfr, co pozwala na stworzenie aż 10 000 różnego rodzaju kombinacji. Większość z nas decyduje się jednak na najprostsze schematy, które mogą zostać łatwo rozszyfrowane przez niepowołane osoby.

Najczęściej używane kody PIN

Serwis Radia Zet przytacza listę najczęściej używanych PIN-ów, które nie gwarantują bezpieczeństwa. Jeśli Twój kod znajduje się na poniższej liście, warto szybko go zmienić:

Powtarzające się cyfry: 1111, 0000, 7777 – są zbyt oczywiste i najczęściej wybierane,

Proste wzory na klawiaturze: 1234 – najpopularniejszy PIN na świecie, a także 4321 (jego odwrotność), jak również 2580, który stanowi środkowy rząd cyfr na klawiaturze telefonu,

Naprzemienne cyfry: 1010, 1212 – układy z powtarzającymi się liczbami również nie stanowią trudnej zagadki,

Rok urodzenia: 1975, 1983, 1995 – kody oparte na dacie urodzenia są łatwe do zapamiętania, ale również proste do odgadnięcia,

Popularne układy liczb: 6969, 1122, 1313 – często wybierane wzory, które nie zapewniają wystarczającej ochrony.

Eksperci apelują, by w trosce o własne bezpieczeństwo stosować różne PIN-y do różnych kont i urządzeń. Warto unikać popularnych schematów i losowo generować kody, które nie mają związku z danymi osobowymi. Należy również pamiętać o tym, by możliwie często zmieniać PIN, zwłaszcza jeśli mamy podejrzenie, że mógł zostać poznany przez niepowołane osoby.

O tym, by chronić swój PIN warto też pamiętać np. podczas zakupów. Przy płatnościach w sklepach należy zakrywać klawiaturę podczas wpisywania kodu, tak, aby nikt nie podejrzał numeru. Nie należy również zapisywać go na kartce lub w telefonie. Najlepiej mieć kod w głowie i regularnie go zmieniać.

