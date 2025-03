Logujesz się do banku online? Przez ten błąd możesz stracić oszczędności

Logowanie do banku online to codzienność, ale czy wiesz, jak robić to bezpiecznie? Te błędy mogą kosztować Cię utratę pieniędzy. Sprawdź, jak się chronić.

Korzystanie z bankowości internetowej stało się codziennością dla milionów osób, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń. Banki regularnie apelują o ostrożność, zwracając uwagę na najczęstsze błędy, które mogą skutkować utratą oszczędności. PKO BP przypomina o kluczowych zasadach bezpieczeństwa i radzi, na co szczególnie uważać podczas logowania się do konta bankowego. Niebezpieczne logowanie – jakie błędy mogą kosztować utratę pieniędzy? Większość klientów banków nie odwiedza już fizycznych oddziałów – większość operacji wykonuje online lub za pomocą aplikacji mobilnych. Wygoda jednak niesie za sobą zagrożenia. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej zaawansowane metody, by uzyskać dostęp do kont użytkowników. Banki ostrzegają, że jednym z największych zagrożeń jest logowanie się do bankowości internetowej w niezabezpieczonych sieciach Wi-Fi, zwłaszcza publicznych. Takie połączenie może zostać przechwycone przez hakerów, co pozwala im zdobyć dane logowania do konta bankowego. Niebezpieczne jest również korzystanie z niezaktualizowanego oprogramowania. Brak aktualnych wersji systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej czy antywirusa może narazić użytkownika na atak złośliwego oprogramowania. Bank przypomina także, że aplikacje mobilne należy pobierać wyłącznie z oficjalnych źródeł, takich jak Google Play czy App Store. Hasła i login – klucz do bezpieczeństwa konta Zabezpieczenie bankowości internetowej zaczyna się już na etapie wyboru loginu i hasła. PKO BP podkreśla, że kluczowe jest stosowanie unikalnych haseł dla różnych serwisów – używanie tego samego hasła do banku i innych stron internetowych znacznie zwiększa ryzyko kradzieży. Nie należy również zapisywać loginu i hasła na kartce czy w notatkach na telefonie. Korzystanie z opcji „zapamiętaj hasło” w przeglądarce jest również niewskazane – bank zaleca zamiast tego korzystanie z menedżerów haseł, które stosują bardziej zaawansowane metody szyfrowania. Jak rozpoznać fałszywą stronę banku? Oszuści często tworzą strony internetowe łudząco podobne do prawdziwych stron bankowych. Podstawowa zasada bezpieczeństwa to wpisywanie adresu strony banku ręcznie, zamiast korzystania z wyszukiwarek internetowych. Nie wystarczy jednak sprawdzić, czy w pasku adresu widnieje zielona kłódka – oszuści potrafią skopiować ten symbol na swoje fałszywe strony. PKO BP zaleca, by zawsze sprawdzać pełny adres strony logowania oraz jej certyfikat bezpieczeństwa. Jeśli strona wyświetla się nieprawidłowo lub pojawiają się nietypowe pola do uzupełnienia, np. wymagające podania dodatkowych danych osobowych czy kodów jednorazowych, nie należy ich wpisywać – najlepiej od razu skontaktować się z bankiem. Dodatkowe środki bezpieczeństwa Bank przypomina, że po zalogowaniu się do konta warto sprawdzić historię ostatnich logowań. Jeśli pojawi się podejrzana aktywność, należy niezwłocznie zmienić hasło i poinformować bank. Warto także włączyć powiadomienia SMS lub e-mail o każdej transakcji – w ten sposób można szybko wykryć nieautoryzowane operacje. Dodatkowe zalecenia to: Korzystanie wyłącznie z urządzeń zabezpieczonych hasłem,

Regularne skanowanie komputera programem antywirusowym,

Niepodłączanie nieznanych nośników danych do urządzenia,

Blokowanie telefonu i komputera przed dostępem osób trzecich. Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, dlatego banki stale przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nawet najmniejszy błąd może kosztować utratę wszystkich oszczędności, dlatego warto na bieżąco śledzić ostrzeżenia i aktualizować swoje metody ochrony danych. Czytaj też:

