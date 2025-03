Koniec z obniżkami na stacjach paliw? Pojawił się niepokojący sygnał

Popularna „95" kosztuje na stacjach przeciętnie mniej niż 6 zł. W tę stronę kierują się również detaliczne notowania oleju napędowego. Analitycy e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak wskazują jednak, że kierowcy mogą czuć niedosyt. Zasięg obniżek mógłby być bowiem znacznie większy, gdyby nie wyraźny wzrost marż operatorów rynku detalicznego, które niemal podwoiły się w porównaniu z końcem lutego.

W mijającym tygodniu odnotowano dawno niewidziany wzrost cen na rynku hurtowym. – Do odwrócenia spadkowej tendencji przyczynia się utrzymująca się ponad poziomem 70 dolarów cena ropy Brent i obserwowane w ostatnich dniach osłabienie złotówki w relacji do amerykańskiego dolara. W efekcie benzyna bezołowiowa 95 jest przez krajowych producentów wyceniana dzisiaj średnio na 4546,20 zł/metr sześcienny. To wzrost o 63 złote w porównaniu do ubiegłego piątku. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia podrożał o 40,80 zł i kosztuje aktualnie w rafineriach 4705,60 zł/metr sześcienny – piszą eksperci e-petrol.pl.

Ceny paliw. Ile zapłacimy w końcówce marca?

Na stacjach, jak już wspomniano mieliśmy do czynienia z obniżkami. W mijającym tygodniu 95-oktanowa benzyna potaniała o grosz i jej aktualna średnia cena w Polsce to 5,98 zł/l. O 2 grosze obniżyła się cena autogazu, który kosztuje przeciętnie 3,15 zł/l. Większą, bo 5-groszową obniżkę odnotował olej napędowy, który kosztuje średnio 6,12 zł/l.

Dobra wiadomość jest taka, że mimo końca przeceny na rynku hurtowym, na stacjach nadal spodziewane są spadki. Ile tankujący zapłacą za paliwo w nadchodzącym tygodniu? Prognozowane przez e-petrol.pl na końcówkę marca przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco:

5,88-5,99 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

5,99-6,11 zł/l dla diesla,

3,10-317 zł/l dla autogazu.

