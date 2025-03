Tygodniowy przegląd kursów walut. Po ile był dolar, euro, funt i frank szwajcarski?

W trzecim tygodniu marca dolar nieco zwyżkował. Po słabym wtorku, w którym osiągnął cenę 3,81 zł, tydzień zakończył wzrostem do 3,87 zł. Euro w poniedziałek i wtorek utrzymało cenę z zeszłego piątku, czyli 4,17 zł, ale już w środę podrożało do 4,19 zł i na takim poziomie zakończyło tydzień. Frank szwajcarski podskoczył w środę z wtorkowego 4,33 zł do 4,38 zł, a w piątek osiągnął cenę 4,39 zł, tym samym wracając do poziomu sprzed tygodnia. Funt szterling podskoczył w czwartek do 5 zł i zakończył tydzień na poziomie 5,1 zł.

Kursy walut – podsumowanie tygodnia

Dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) dotyczące kursów walut w okresie od 17 do 21 marca 2025 r.

Kursy walut – piątek, 21 marca

dolar – 3,87 zł

euro – 4,19 zł

frank szwajcarski – 4,39 zł

funt szterling – 5,01 zł

Kursy walut – czwartek, 20 marca

dolar – 3,86 zł

euro – 4,19 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 5,01 zł

Kursy walut – środa, 19 marca

dolar – 3,84 zł

euro – 4,19 zł

frank szwajcarski – 4,38 zł

funt szterling – 4,99 zł

Kursy walut – wtorek 18 marca

dolar – 3,81 zł

euro – 4,17 zł

frank szwajcarski – 4,33 zł

funt szterling – 4,96 zł

Kursy walut – poniedziałek, 17 marca

dolar – 3,83 zł

euro – 4,17 zł

frank szwajcarski – 4,34 zł

funt szterling – 4,97 zł

Czytaj też:

Boom na złoto. Amerykanie wykupują europejskie zapasy

Jakie są zasady podawania kursów walut?

Formuła obwieszczania kursów walut przez NBP jest uregulowana uchwałą Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym akcie, średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

Czytaj też:

Ceny złota wystrzeliły. Historyczne rekordyCzytaj też:

Złoto bije rekordy po tych słowach. Inwestorzy ruszyli na zakupy