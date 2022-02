Pokrętna logika ministerstwa w sprawie kaucji na butelki. Puszki w ogóle pominięto, bo zbierają je bezdomni

System kaucyjny obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej, więc Polska mogła skorzystać ze sprawdzonych schematów. Zamiast tego Ministerstwo Klimatu proponuje dość złożony system odbioru butelek i całkowicie pomija puszki. Skoro bezdomni od lat oddają je do skupu, to po co wprowadzać kaucje? To tok myślenia autorów projektu.

System kaucyjny obowiązuje w wielu krajach Unii Europejskiej, więc Polska mogła skorzystać ze sprawdzonych schematów. Zamiast tego Ministerstwo Klimatu proponuje dość złożony system odbioru butelek i całkowicie pomija puszki. Skoro bezdomni od lat oddają je do skupu, to po co wprowadzać kaucje? To tok myślenia autorów projektu. Przez prawie półtora roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracowało nad projektem ustawy wprowadzającej system kaucji na opakowania, w których sprzedawane są napoje. W pracach brali udział przedstawiciele producentów oraz organizacje ekologiczne. Finalny efekt mało kogo jednak zadowala.