Jan Sarnowski zdymisjonowany. Wiceminister odpowiadał za Polski Ład

Druga dymisja w Ministerstwie Finansów. Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zwolnieniu Jana Sarnowskiego – informuje interia.pl. Wiceminister odpowiadał za przeprowadzenie zmian podatkowych w Polskim Ładzie.

Jak dowiedziała się interia, dymisja wiceministra Jana Sarnowskiego, to „wyraźny sygnał, że nie ma miejsca na kolejne potknięcie”. To właśnie Sarnowski od strony technicznej odpowiadał za przygotowanie zmian podatkowych w Polskim Ładzie. Także on prezentował i objaśniał kolejne założenia programu na konferencjach prasowych.

Dymisje w Ministerstwie Finansów

To już druga dymisja w Ministerstwie Finansów spowodowana nieprawidłowościami i chaosem wokół Polskiego Ładu. W poniedziałek 7 lutego ze stanowiskiem ministra finansów pożegnał się Tadeusz Kościński, który, jak powiedział premier, „podjął męską decyzję”. W wywiadzie dla wnp.pl, były już szef resortu wziął na siebie winę za błędy w strategicznym programie Zjednoczonej Prawicy. Twierdził także, że nie uważa, aby z ministerstwa miał być zwolniony ktoś jeszcze. Premier Mateusz Morawiecki, który tymczasowo pełni funkcję Ministra Finansów miał jednak inny plan.

Już niebawem mamy poznać nowego kandydata na to stanowisko. Jak wynika z informacji, do których jako pierwszy dotarł „Wprost”, w Prawie i Sprawiedliwości forsowana jest opcja kobiety na czele resortu finansów. Najbardziej prawdopodobną kandydatką ma być obecna szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Decyzję premiera mieliśmy poznać jeszcze w tym tygodniu.

