580 milionów złotych dla gmin popegieerowskich. Morawiecki: Dziś otwieramy nową erę w szkolnictwie

– Nie wszystkie szkoły pod względem wyposażenia technicznego miały równy start. Szczególnie we wsiach popegeerowskich, ze względu na zaszłości, nie miały one takich samych możliwości jak gdzieś indziej – powiedział premier Mateusz Morawiecki, podczas konferencji prasowej w szkole w Zatorach. To jednak z 1966 miejscowości w całej Polsce, która w latach dziewięćdziesiątych musiała się zmierzyć z ogromnymi zmianami spowodowanymi likwidacją pobliskiego PGR-u.

– Dziś otwieramy nową erę w szkolnictwie. Dzieci z terenów popegeerowskich muszą mieć takie same narzędzia do edukacji i rozwoju. Nie zamierzamy dopuszczać do wyludniania wsi, ale w nią inwestować – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Ponad pół miliarda złotych na doposażenie dzieci z rodzin popegieerowskich w sprzęt komputerowy. Ten deficyt było widać szczególnie w czasie nauczania zdalnego – dodał.

580 milionów złotych na sprzęt komputerowy

W ramach programu wparcia rozwoju cyfrowego dzieci i rodzin byłych pracowników PGR, na zakup komputerów przekazane zostanie ponad 580 milionów złotych. Ma to być zastrzyk środków, który pozwoli na zatarcie nierówności między dziećmi z regionów popegieerowskich, a młodzieżą z innych gmin w kraju.

– Pamiętam lata dziewięćdziesiąte i dramaty, które przezywały te rodziny. Z dnia na dzień znikały miejsca pracy, bezrobocie sięgało 30 proc. Nikt wtedy nie dbał o te rodziny – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

– Rodziny byłych pracowników PGR przez ponad 30 lat czekały, aż państwo polskie wykona wobec nich jakiś gest. Dziś mamy taki dzień. Ponad 500 milionów złotych zostanie przekazane na sprzęt komputerowy dla dzieci byłych pracowników PGR. Nie ukrywam, że liczba wniosków przerosła nasze oczekiwania – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, który jest pomysłodawcą programu.

– Ten program jest finansowany z funduszy europejskich – przyznał Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w KPRM odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo. – Liczyliśmy na 20 tysięcy, ja w rozmowach z ministrem Szefernakerem mówiłem, że możemy nawet kupić 40 tysięcy komputerów, a okazało się, że program urósł siedmiokrotnie – dodał.

