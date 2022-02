Wojna z Ukrainą uderzy w kieszenie Polaków. Te produkty będą drożeć

Wojna na Ukrainie i wzrost cen żywności

Jak zauważa Konrad Hennig, dyrektor programowy Forum Prawo dla Rozwoju, Ukraina należy do grona największych światowych producentów rolnych. – Według ocen ekspertów, zamieszkałe przez 40 mln osób państwo dysponuje potencjałem, dzięki któremu może wyżywić 600 mln ludzi. Należy do światowych liderów eksportu ziemniaków, pszenicy i innych zbóż. Zagrożenie tych dostaw już spowodowało wzrost cen produktów rolnych na całym świecie. Przedłużający się konflikt, ten trend umocni. I marną, choć zawsze, rekompensatą będzie to, że na wytworzonej przez inwazji koniunkturze na surowce rolne skorzystają zapewne polscy rolnicy – ocenia ekspert.