Dobra wiadomość dla ukraińskich firm. Prezes Pekao zapowiedział specjalną ofertę

Pytany o to, czy w związku z przybyciem do Polski licznego grona ukraińskich uchodźców, Bank Pekao planuje przygotowanie dla tej grupy specjalnej oferty, prezes Leszek Skiba przypomina, że już od jakiegoś czasu bank oferuje specjalne konto dla Ukraińców. Ponadto aplikacja mobilna i elektroniczna posiadają opcję wyboru języka ukraińskiego, językiem tym porozumiewają się także konsultanci banku.

– Prowadzimy analizy, konsultujemy się także z KNF i innymi bankami, aby uprościć proces otwierania rachunków dla klientów z Ukrainy, bo standardowo nasze prawo bankowe nakłada szereg restrykcji, jeśli chodzi o otwieranie kont przez nierezydentów, osób, które nie mają obywatelstwa polskiego, nie pracują, nie studiują. Taki uchodźca nie miałby możliwości otwarcia kompleksowego rachunku, a dzisiaj bez niego trudno funkcjonować we współczesnym świecie. Rachunek bankowy można oczywiście otworzyć na sam paszport, on będzie działał, ale bez wszystkich funkcjonalności – mówi prezes Pekao.

Leszek Skiba zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu zniesioną zostaną wszelkie opłaty, jeśli chodzi o przelewy pieniędzy na Ukrainę, a także – dla obywateli tego kraju – opłaty za kartę do konta i wszystkie bankomaty w Polsce i za granicą.

Oferta dla ukraińskich przedsiębiorstw

Prezes drugiego co do wielkości w banku w Polsce zdradza w wywiadzie, że instytucja otrzymuje pytania ze strony ukraińskich przedsiębiorców dotyczące otwierania kont dla firm planujących przeniesienie działalności do Polski. Pekao przygotowało dla tej grupy specjalną ofertę.

– Przygotowaliśmy specjalną ofertę za 0 zł dla ukraińskich firm i przedsiębiorstw każdej wielkości, aby mogły w Pekao zakładać rachunki firmowe, realizować za darmo przelewy przychodzące i wychodzące, miały pełną i darmową obsługę gotówkową i bankowości elektronicznej. To będzie działało jak normalne rachunki bankowości firmowej. Dajemy Ukraińcom możliwość prowadzenia biznesu w Polsce – podkreśla prezes Pekao.

Skiba przyznaje, że dostrzega zwiększony popyt na gotówkę, co w jego ocenie jest wynikiem emocjonalnej reakcji części Polaków na wydarzenia toczące się aktualnie na Ukrainie. Pytany o to, czy istnieje ryzyko pojawienia się limitów wypłat z bankomatów albo oddziałów bankowych, prezes Pekao zaprzecza.

– Nie ma takiego zagrożenia. Występujące przejściowo utrudnienia z dostępem do gotówki mają charakter czysto techniczny i trzeba wyraźnie mówić, że ona jest i będzie dostępna dla każdego. Za jakiś czas te pieniądze wrócą do banków, tak jak to miało miejsce w pierwszych miesiącach pandemii – przewiduje Leszek Skiba.