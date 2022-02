Moskiewska giełda zamknięta. Putin zwołuje sztab kryzysowy

Rosja traci dostęp do ponad 350 mld dolarów. Świat zachodni odciął agresora od dostępu do zagranicznych aktywów banku centralnego, a także zablokował bankom możliwość korzystania z międzynarodowego systemu SWIFT. Rosyjska gospodarka odczuwa ostre konsekwencje sankcji nałożonych przez Zachód. „Paraliżujemy aktywa rosyjskiego banku centralnego. To zamrozi jego transakcje. A to z kolei uczyni niemożliwym zachowanie płynności przez bank centralny Rosji” – napisała w niedzielę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w mediach społecznościowych.

Rosyjska gospodarka na skraju krachu

W poniedziałek rano kurs amerykańskiego dolara wobec rubla skoczył w górę z 83,5 w piątek do 112,5. To najniższy kurs rosyjskiego rubla w historii. Rosyjski bank centralny próbując bronić kursu rosyjskiej waluty, podniósł wysokość podstawowej stopy procentowej z 9,5 do 20 proc. Rosyjski rynek akcji był dziś rano zamknięty. Jak się okazuje, zostanie on zamknięty do odwołania. Poinformował o tym Rosyjski Bank Centralny. Ewentualna decyzja w sprawie wznowienia notowań na moskiewskim parkiecie może zapaść na specjalnym sztabie kryzysowym, zwołanym przez Władimira Putina. „Sankcje znacząco zmieniają rzeczywistość gospodarczą” - miał powiedzieć przywódca Rosji.

Niemcy też odcinają od SWIFT

Niemcy podjęły decyzję o odcięciu rosyjskich banków od systemu SWIFT. To ogromna zmiana w narracji. Kanclerz Olaf Scholz poinformował, że ma to dotyczyć wszystkich banków. Rząd w Berlinie ma zamiar zablokować także dostęp do majątków rosyjskim oligarchom.

– Zamykamy wszystkie banki rosyjskie i wyłączamy ich z systemu SWIFT – powiedział kanclerz Olaf Scholz.

Czytaj też:

Prezydent Duda spotka się z sekretarzem generalnym NATO. „W jednej z jednostek na terenie kraju”