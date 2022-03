Węgiel na wagę złota. Wojna na Ukrainie wywróciła rynek surowców

Wczoraj na giełdzie w Rotterdamie cena kontraktów na węgiel kamienny, która we wtorek pokonując szczyt z października ub.r., osiągnęła najwyższy poziom w historii, wzrosła o kolejne +48,75 proc. Zachodnie sankcje nakładane na Rosję w wyniku jej agresji na Ukrainę oznaczają, że dotychczas skazane przez prowadzoną w UE politykę na śmierć górnictwo węgla w Europie otrzymało kolejny cios.

Akcje producentów węgla wystrzeliły

Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla kamiennego. Największym producentem węgla brunatnego w UE są Niemcy. Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej podrożały już w tym roku o 121 proc., zaś akcje spółki Lubelski Węgiel Bogdanka o 78,1 proc. (dziś jedne i drugie otwarły się na mniej więcej +10 proc.).

Ceny ropy naftowej (WTI, Brent) drożały dziś rano o 4-5 proc. osiągając najwyższy poziom od 2008 roku. Cena praw do emisji dwutlenku węgla w UE spadła wczoraj o 11,93 proc. do najniższego poziomu od początku listopada ub.r. Nadal nowe szczyty ustanawiały ceny zbóż oraz metali przemysłowych.

Światowe rynki się odbijają

Po wczorajszym wzroście cen akcji w USA (S&P 500 +1,86 proc.) na rynkach akcji w Azji i Oceanii przeważały dziś umiarkowane wzrosty (najsilniej zwyżkował – o +1,61 proc. – koreański Kospi. Również Europa otworzyła się dziś rano na niewielkich plusach (ok. 9:30 DAX +0,28 proc., CAC 40 +0,47 proc.). Najsilniejszy wczoraj na świecie WIG-20 dziś rano odpoczywał, tracąc w okolicach 9:30 -0,4 proc.

Wśród składników WIG-u 20 nowe cykliczne maksimum notowały oprócz JSW również akcje PGNiG. Rentowności amerykańskich 10-latek lekko dziś spadały przeciwnie do rentowności większości swoich odpowiedników w strefie euro. Kurs dolara do rosyjskiego rubla rosnąc o ok. 9 proc., wyszedł dziś rano na swój nowy historyczny rekord (112,6 RUB wobec ok. 75 RUB dwa tygodnie temu). Kurs EUR/USD oscylował w okolicach swego wczorajszego 21-miesięcznego minimum.

