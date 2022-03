Topnieją majątki rosyjskich oligarchów. Wiemy, ile stracili

W czwartek miną dwa tygodnie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jedną z konsekwencji tego ataku są sankcje nałożone przez Zachód m.in. na rosyjskich oligarchów. Okazuje się, że niespełna 10 dni wystarczyło, by odczuli oni radykalne ubytki w swoich majątkach.

Jak wynika z analizy serwisu Statista, której szczegóły podaje Forsal.pl, między 23 lutego, czyli dniem przed atakiem Rosji na Ukrainę a 3 marca, wartość netto majątków oligarchów notowanych na Bloomberg Billionaires Index zmniejszyła się łącznie o 88 mld dolarów.

Największym przegranym wśród oligarchów okazuje się być Wagit Alekpierow, prezes Łukoilu. Między 23 lutego a 3 marca stracił on niemal 60 proc. swojego osobistego majątku, wskutek czego na początku marca wypadł z listy Bloomberga wraz z czteroma innymi rosyjskimi oligarchami. Notowana na giełdzie w Londynie spółka Łukoil straciła ponad 80 proc. Przypomnijmy, że drugi co do wielkości koncern paliwowy w Rosji wezwał przed tygodniem do jak najszybszego zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Przegrani oligarchowie

Inni przegrani wskutek nałożonych sankcji oligarchowie to Giennadij Timczenko (między 23 lutego a 3 marca stracił prawie 30 proc. swojego majątku) z Volga Group, który kontroluje sektor gazu ziemnego i branżę chemiczną, Aleksiej Mordaszow (stracił ok. 20 proc.), który oprócz handlu stalą i złotem posiada udziały w niemieckiej firmie turystycznej Tui, a także jeden z najbogatszych ludzi w Rosji Władimir Potanin, który stracił ponad 50 proc. akcji swojej - notowanej w Londynie - firmy Norylski Nikiel, co spowodowało - w okresie 23 luty - 3 marca - utratę 4,5 mld dolarów z jego fortuny.

Nieco mniejsze, aczkolwiek też okazałe straty odnotował popularny rosyjski miliarder Roman Abramowicz. W okresie od 23 lutego do 3 marca właściciel Chelsea F.C.. stracił około 2 mld dolarów, czyli 12 proc. swojej fortuny. Abramowicz zapowiedział już, że sprzeda klub.

