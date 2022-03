Łukoil wzywa do zakończenia wojny na Ukrainie

Dokładnie tydzień po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, paliwowy gigant opublikował oświadczenie w którym wyraża zaniepokojenie „tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie i głębokie współczucie dla wszystkich dotkniętych tą tragedią”. Łukoil wzywa w oświadczeniu do zakończenia konfliktu zbrojnego i podjęcia działań dyplomatycznych.

Łukoil to drugie pod względem wielkości rosyjskie przedsiębiorstwo naftowe. Koncern powstał w 1991 roku z połączenia trzech zakładów państwowych. Większość udziałów w Łukoilu mają jego szef Wagit Alekperow, jeden z najbogatszych ludzi na świecie.

Paliwowy gigant wydobywa ropę naftową w Rosji, Azerbejdżanie, Kazachstanie, Egipcie i Iraku. Swoje stacje paliw Łukoil posiada w 11 państwach.

Ogromny spadek na giełdzie

Agresja Rosji na Ukrainę i nałożenie w związku z tym przez kraje zachodnie na Kreml sankcji doprowadziło do gigantycznej przeceny rosyjskich spółek na londyńskiej giełdzie. Kapitalizacja Łukoila według notowań z Londynu w środę wynosiła niecałe 222 mln dol., co oznacza spadek o 99,64 proc. licząc rok do roku.

Akcje rosyjskich firm notowane są na moskiewskiej giełdzie. Ta jednak od wtorku zawiesiła notowania i pozostaje zamknięta.

Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego. Według władz Federecji Rosyjskiej prowadzone działania to "specjalna operacja wojskowa". W związku z inwazją wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje zarówno gospodarcze jak i polityczne.

