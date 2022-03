Będzie nowy pakiet sankcji ze strony KE. Obejmie Rosję i Białoruś. Jest jedno „ale”

Komisja Europejska ma gotowy kolejny pakiet sankcji. Zostanie skierowany nie tylko na Rosję, ale także przeciwko Białorusi, która pomaga w inwazji na Ukrainę. Jak podaje informator, na którego powołuje się Polska Agencja Prasowa, nowe regulacje mają dotknąć głównie białoruskich banków.

Wojna na Ukrainie. KE z nowym pakietem sankcji

Unijne sankcje mają być skierowane m.in. przeciwko kolejnym rosyjskim oligarchom. Jest to rozszerzenie pakietu, który zapowiadała przewodnicząca KE Ursula Von der Leyen. Rosja ma zostać odcięta także od możliwości eksportu kolejnych technologii.

– Rekomenduję liderom Europejskim, abyśmy podjęli następujące działania: Odcięcie określonej liczby rosyjskich banków od systemu SWIFT. To sprawi, że będą one odłączone od międzynarodowego systemu finansowego. SWIFT jest dominującym systemem bankowym. Odcięcie od niego doprowadzi do odcięcia banków od większości ich światowych transakcji. W sposób skuteczny zablokuje rosyjski eksport i import – mówiła Ursula Von der Leyen.

Białoruś wykluczona z systemu SWIFT

Najostrzejszy cios otrzyma jednak Białoruś. Reżim Łukaszenki poczuje gospodarczą odpowiedź Europy na pomoc Władimirowi Putinowi. To z terenu Białorusi dokonano dużej części inwazji. To właśnie z tego kierunku rosyjskie wojska przedostały się m.in. przez czarnobylską strefę wykluczenia, zajęły elektrownię i dalej uderzyły na Kijów. Również z kraju kierowanego przez Łukaszenkę wystrzelono rakietę Iskander.

W odpowiedzi na tak mocne zaangażowanie Białorusi w inwazję na Ukrainę Komisja Europejska postanowiła zastosować wobec tego kraju równie ostre sankcje gospodarcze. W nowym pakiecie ma się znajdować wykluczenie białoruskich banków z międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Co ciekawe, w na listę nadal nie została wpisana część rosyjskich banków, które realizują płatności związane z dostawą do Europy Zachodniej ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego z Rosji.

