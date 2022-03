Stopień alarmowy dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni przedłużony. Jest decyzja premiera

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przedłużony do 31 marca br. (do godz. 23.59) przez premiera Mateusza Morawieckiego stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Z kolei stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Stopień alarmowy BRAVO – decyzją szefa rządu – został przedłużony do końca marca na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Na co zwracać uwagę?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,



przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,



przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.



Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Trzeci stopień alarmowy CRP w całej Polsce. Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie