Co dalej z TVN? Podjęto wstępne kroki

Agencja Reutera poinformowała w piątek, że Warner Bros Discovery, właściciel Grupy TVN, rozpoczął proces sprzedaży polskiej stacji telewizyjnej. Agencja powołuje się na cztery osoby zaznajomione ze sprawą. Warner Bros Discovery podjął współpracę z doradcami JPMorgan, której celem ma być sprzedaż TVN. W ostatnich tygodniach JP Morgan miał kontaktować się z potencjalnymi nabywcami aktywów, a wszelkie materiały oraz doumenty związane ze sprzedażą mają zostać rozesłane na początku przyszłego roku.

Według Reutersa Grupa TVN, do której należą całodobowe kanały informacyjne TVN24 i TVN24BiS, może zostać wyceniona na ponad 1 miliard euro. Cytowany przez agencję rzecznik Warner Bros Discovery powiedział: „Podczas oceny sprzedaży TVN, priorytetowo potraktujemy jego niezależny status informacyjny".

Szefowa TVN uspokaja pracowników

Tymczasem serwis Money.pl dotarł do listu, jaki szefowa TVN Katarzyna Kieli po publikacji Reutersa przekazała do pracowników stacji. Kieli podkreśla, że "WBD rozważa różne opcje i jedną z nich jest potencjalna sprzedaż różnych aktywów". – Czy do takiej sprzedaży dojdzie, jeszcze nie wiadomo. Co wiadomo, to że do potencjalnych inwestorów zostanie rozesłana informacja dotycząca naszego biznesu – czytamy w liście.

Kieli przypomina, że w ponad 20-letniej historii stacji właściciele zmieniali się kilkukrotnie. – Z każdej zmiany wychodziliśmy mocniejsi. Razem przeszliśmy przez ostatnie, bardzo trudne lata i niezależnie od tego, czy do zmiany właściciela dojdzie czy nie, chciałabym żebyście mieli wszyscy pewność, że zarówno ja, jak i cały polski management jesteśmy razem z Wami – podkreśla szefowa TVN. Zdaniem Kieli „TVN jest i będzie bezpieczny".

Przypomnijmy, że w tym tygodniu rząd przyjął rozporządzenie, które zakłada, że TVN i Polsat zostały wpisane na listę firm strategicznych, co ma zapewnić im szczególną ochronę przed przejęciami. – Przyjęliśmy rozporządzenie, o którym wcześniej wspominałem, na mocy którego, wykaz podmiotów podlegających ochronie, mówimy o firmach, które podlegają ochronie wtedy, kiedy ktoś chciałby kupić te firmy. Ta lista była już dość pokaźna. Dołożyliśmy do tej listy takie firmy jak: Cyfrowy Polsat, P4, TVN, Telewizja Polsat, T-Mobile i WB Electronics – przekazał w środę premier Donald Tusk.

