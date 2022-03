Oszczędzanie stało się luksusem. Niebezpieczny trend się pogłębia

Z ostatniego badania rynku consumer finance ZPF i IRG SGH w pierwszym kwartale 2022 r. wynika, że zmalał odsetek gospodarstw domowych, które deklarują zdolność do oszczędzania. Obecnie jest to około 41 proc. respondentów, podczas gdy przed kwartałem było to około 48 proc., a przed rokiem aż 57 proc.

Jeśli już oszczędzamy, to niewielkie sumy

Wśród nich 37 proc. „nieco oszczędza” (wobec około 44 proc. w poprzednim badaniu i wobec około 51 proc. przed rokiem), a tylko około 4 proc. oszczędza dużo. W porównaniu do wskazań historycznych grupa gospodarstw domowych, która jest w stanie oszczędzać z bieżącego dochodu, jest nadal relatywnie duża, jednak w tym obszarze obserwujemy wyraźny trend spadkowy.

Zwiększył się również udział tych respondentów, którzy twierdzą, że ich dochód z trudem starcza na bieżące wydatki. Dotyczy to 35,5 proc. gospodarstw. Najbardziej jednak niepokoi fakt, że odsetek tych, którzy wpadają w długi wzrósł do około 10 proc. (wobec około 6 proc. poprzednio i około 4 proc. przed rokiem). Rośnie więc udział respondentów, którzy nie są w stanie oszczędzać, a aż 23 proc. respondentów jest na minusie, redukuje swoje oszczędności lub zadłuża się. Przed kwartałem było ich około 18 proc., a przed rokiem około 16 proc.

Polacy nie oszczędzają, bo życie jest za drogie

Respondentów, którzy deklarują niemożność oszczędzania, zapytano również o powody tego stanu rzeczy. Najczęściej wskazywanym czynnikiem jest „wzrost kosztów utrzymania w ostatnim okresie (wzrost inflacji)” – wskazało tak aż 83 proc. respondentów. Wysoka inflacja zwiększa nasze wydatki i wynikowo zmniejsza nasze wolne zasoby do oszczędzania. Jednocześnie aż 84 proc. badanych obawia się dalszego wzrostu cen i dwucyfrowego wskaźnika inflacji. Na drugim miejscu wśród czynników wskazywanych przez respondentów były „niskie dochody” (53 proc.), a trzecim czynnikiem jest „chaos związany z wprowadzeniem Polskiego Ładu” (39 proc.). Na pandemię wskazało 30 proc., a na wzrost rat kredytów 33 proc.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2022 roku na reprezentatywnej grupie 1000 gospodarstw domowych.