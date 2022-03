Kolejny jacht oligarchy zatrzymany. Załoga wpadła w zasadzkę

Kulisy aresztowania jachtu Axioma, który należy do rosyjskiego oligarchy Dmitrija Pumpianskiego opisuje Bloomberg. Gibraltar, zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii zastosowało wobec załogi luksusowego statku swoistą zasadzkę.

Przypomnijmy, że Wielka Brytania w ramach nałożonych na Rosję sankcji zdecydowała o zamknięciu wszystkich swoich portów dla statków pływających pod banderą Rosji i zasady te dotyczą także brytyjskich terytoriów zamorskich. Gibraltar zezwolił jednak załodze jachtu na wpłynięcie do portu. Wszystko po to, by... doprowadzić do jego aresztowania.

Areszt to sprawka JPMorgan

Władze Gibraltaru podkreślają, że w normalnych okolicznościach nie pozwoliliby na wpłynięcie jachtu na ich wody. W tym wypadku jednak chciały działać „w interesie wierzycieli z odpowiednimi roszczeniami wobec statku”. Okazuje się, że za zatrzymaniem jachtu stoi największy amerykański bank JPMorgan Chase & Co, który uzyskał sądowy nakaz upoważniający władze Gibraltaru do zatrzymania statku. – JPMorgan działa zgodnie ze swoimi prawami do hipoteki – przekazał w oświadczeniu rzecznik rządu Gibraltaru.

Ponad 70-metrowy jacht Axioma ma pięć pokładów, basen typu "infinity" (ma niewidoczną krawędź), siłownię oraz salę kinową.

Właściciel jachtu Dmitrij Pumpianski jest właścicielem firmy TMK, będącej jednym z największych na świecie producentów rur stalowych. Po napaści Rosji na Ukrainę został on objęty sankcjami zarówno przez Wielką Brytanię, jak i Unię Europejską. Jego obecny majątek szacowany jest na ok. 1,5 mld dolarów.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach w Wielkiej Brytanii doszło do zatrzymania jachtu pod nazwą Phi, należącego do rosyjskiego biznesmena. Nie ujawniono jego nazwiska, wiadomo natomiast, że wartość statku to 38 mln funtów. Był to pierwszy przypadek zatrzymania jachtu na terenie Wielkiej Brytanii.

