Czternasta emerytura nie dla wszystkich. Ministerstwo potwierdza

Wraz z początkiem kwietnia po raz czwarty ruszyły wypłaty tzw. trzynastych emerytur, rządowego dodatku finansowego dla seniorów. – Pierwsze wypłaty są realizowane od piątku dla ponad 1 mln seniorów na sumę ponad 1,2 mld zł. Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł. Dodatkowe świadczenie trafi w sumie do ok. 9,7 mln emerytów i rencistów – przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wbrew nazwie kwota „trzynastki” nie jest równa kwocie regularnie wypłacanej emerytury. Wysokość świadczenia jest bowiem równa kwocie emerytury minimalnej. W tym roku jest to 1338,44 zł. brutto (wzrost o ponad 88 zł w porównaniu z zeszłym rokiem).

Trzynastą emeryturę do końca tego miesiąca otrzyma blisko 10 mln emerytów i rencistów, tymczasem jeszcze w tym roku (najprawdopodobniej jesienią) na ręce tej grupy trafi tzw. czternasta emerytura, której wysokość również będzie wynosić 1338,44 zł brutto. Nie wszyscy jednak otrzymają świadczenie w pełnej wysokości o czym za chwilę.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wypłaty na podobnych zasadach co przed rokiem

Redakcja Wprost zwróciła się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z pytaniem, o to czy wypłata czternastej emerytury będzie odbywać się w tym roku na podobnych zasadach jak w 2021 roku. – Obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają prace koncepcyjne i analityczne mające na celu przygotowanie projektu ustawy regulującej rozwiązania prawne w zakresie wypłaty 14. emerytury w 2022 roku. Zasady przyznawania 14. emerytury będą podobne do rozwiązań z ubiegłego roku – odpowiada nam Wydział Prasowy resortu rodziny i polityki społecznej.

Rozwiązanie zostanie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. – Decyzje w sprawie 14. emerytury wydawać będą i świadczenie to wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez dwa organy, decyzje wydawać i 14. emeryturę wypłacać będzie ZUS – informuje ministerstwo.

Kwota czternastej emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty świadczenie nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Kto nie dostanie świadczenia w pełnej kwocie?

Resort rodziny i polityki społecznej przyznaje natomiast, że nie wszyscy będą mogli liczyć na wypłatę czternastej emerytury w pełnej kwocie. – Określona zostanie kwota graniczna, do której 14. emerytura będzie wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej w 2022 roku i powyżej której wysokość 14 emerytury będzie zmniejszana według zasady „złotówka za złotówkę” do wysokości najniższej emerytury – informuje ministerstwo.

Jaka będzie wspomniana przez resort „kwota graniczna”? Tego ministerstwo na razie nie ujawnia. Rok temu było to 2900 zł brutto. W praktyce oznaczało to, że jeśli ktoś otrzymywał emeryturę np. na poziomie 3000 zł brutto, to otrzymywał świadczenie o 100 zł niższe. Jak łatwo policzyć, seniorzy z wyższą emeryturą (na poziomie 4200 zł brutto) na czternastą emeryturę w ogóle – mówiąc kolokwialnie – się nie załapali.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Dwucyfrowa waloryzacja w przyszłym roku. Efekt rosnących cen