Wypłaty trzynastych emerytur coraz bliżej. Znakomita wiadomość dla miliona osób

Przypomnijmy, że trzynasta emerytura to dodatek finansowy dla emerytów i rencistów, którego koncepcja narodziła się wiosną 2019 roku w kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To właśnie wtedy po raz pierwszy wypłacono świadczenie (funkcjonowało ono wówczas pod nazwą „Emerytura Plus”). W ramach kolejnej kampanii, już do krajowego parlamentu Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że w przypadku kolejnej wygranej trzynasta emerytura stanie się świadczeniem stałym.

W tym roku trzynasta emerytura zostanie wypłacona po raz czwarty. Wbrew nazwie wysokość świadczenia nie jest równa wysokości otrzymywanych przez seniorów co miesiąc świadczeń. Jego wysokość jest równa wysokości najniższej emerytury, w tym roku jest to 1388,44 zł. Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w sześciu terminach wraz z kwietniowymi emeryturami. Pierwsze wypłaty nastąpią od 1 kwietnia, czyli już od jutra.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wypłaty już od jutra

–Pierwsze wypłaty są realizowane od piątku dla ponad 1 mln seniorów na sumę ponad 1,2 mld zł. Szacowany koszt tegorocznych trzynastek to 13,1 mld zł. Dodatkowe świadczenie trafi w sumie do ok. 9,7 mln emerytów i rencistów – podkreśla cytowana przez RMF FM Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Przypomnijmy, że aby otrzymać trzynastą emeryturę, nie trzeba nic robić, gdyż zostanie ona wypłacona wszystkim uprawnionym automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Z przytoczonych przez RMF FM rządowych szacunków wynika, że w latach 2019-2022 z tytułu trzynastej emerytury do emerytów i rencistów trafi w sumie ok. 47,8 mld zł.

Tymczasem trzynasta emerytura to nie jedyny dodatek finansowy, jaki otrzymają w tym roku seniorzy. Pod koniec roku ma zostać wypłacona po raz drugi czternasta emerytura (pierwotnie świadczenie miało być dodatkiem jednorazowym). Wysokość tego świadczenia również jest równa kwocie emerytury minimalnej, choć nie należy się ono wszystkim emerytom.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Zapytali Polaków, czy wolą waloryzację kwotową czy procentową. Respondenci nie chcą ryzykować niespodzianek