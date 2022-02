14. emerytura jednak będzie. Premier rozwiał wątpliwości

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 14. emeryturę. Zostanie wypłacona jesienią. Szef rządu powiedział także, że emeryci i renciści mogą liczyć na waloryzację świadczeń o 7 proc., czyli więcej niż wymaga tego ustaw. Czternastka zostanie wypłacona na warunkach znanych z 2021 roku.

– Szacunek dla seniorów to nie jest tylko nasze hasło na standardach. To hasło, które wobec was – nasze babcie, dziadkowie, matki i ojcowie – realizujemy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – To nasze mamy, nasi ojcowie, dziadkowie i babcie poświęcali wszystko w trudnych czasach powojennych i później pereelowskich i pierwszych latach transformacji – dlatego nasza troska o seniorów jest dla naszego rządu najwyższym priorytetem – dodał szef rządu.

– Waloryzacja będzie kwotą około 40 miliardów złotych. To także środki na wsparcie trzynastej i czternastej emerytury – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

13 emerytura od marca, 14. jesienią

13. emerytura będzie wypłacana od początku marca. 14. emerytura zostanie wprowadzone jesienią tego roku – zapowiedzieli premier i minister rodziny.

– Nie ma żadnego zamieszania decyzyjnego. Na stałe wprowadziliśmy 13. emeryturę, a teraz, drugi rok z rzędu zdecydowaliśmy o przyznaniu 14. emerytury – powiedział premier Morawiecki. – Procentowo wyższe będzie świadczenie dla tych, którzy mają emeryturę do 2500 zł – dodał. Oznacza to, że osoby z najniższym świadczeniem podstawowym, otrzymają wyższe dodatkowe emerytury. Chodzi o to, aby zatrzeć nierówności – tłumaczył premier.

