To koniec z przepłacaniem za bagaż w samolocie! Ten plecak będzie tegorocznym hitem

Teraz możesz pakować się spokojnie i lecieć bez nerwów. Nawet na spontaniczny weekendowy wypad.

Nowe realia taniego latania

Wszyscy kochamy tanie bilety lotnicze, ale ograniczenia bagażowe potrafią skutecznie popsuć humor jeszcze przed wejściem na pokład. Zbyt duży plecak? Dopłata. Zbyt ciężki? Dopłata. Zbyt wiele kieszeni? Też ktoś się przyczepi! Świadomy tego Carrefour Polska postanowił wyjść naprzeciw potrzebom podróżujących i wprowadził nową linię plecaków podręcznych. Cel? Zero stresu na lotnisku i maksimum frajdy z podróży.

Czytaj też:

Rowerzyści pod lupą. Za te wykroczenia możesz zapłacić nawet 5 tys. zł!Czytaj też:

Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobię zakupy 27 kwietnia?

Plecak, który zmieścisz wszędzie

Nowe plecaki dostępne w Carrefour zostały zaprojektowane tak, aby idealnie mieściły się w specjalne ramki pomiarowe stosowane przez tanie linie lotnicze. Koniec z siłowym upychaniem bagażu pod siedzeniem! Lekka konstrukcja, wygodne systemy nośne i przemyślane kieszenie sprawiają, że pakowanie staje się dziecinnie proste. Wrzuć kilka T-shirtów, kosmetyczkę, elektronikę i jeszcze znajdzie się miejsce na czekoladę z lotniskowego duty-free. Plecak możesz nosić na plecach lub przewiesić przez ramię — jak Ci wygodniej, w zależności od tego, czy masz do przebiegnięcia terminal, czy spokojny spacer do bramki.

Cena przyjazna dla portfela

Nowe modele kosztują 89 zł, co w zestawieniu z potencjalnymi karami bagażowymi (sięgającymi nawet kilkuset złotych) wydaje się inwestycją absolutnie rozsądną. Do wyboru masz różne kolory — od klasycznej czerni po bardziej wyraziste odcienie, idealne dla tych, którzy lubią wyróżniać się w kolejce do samolotu.

W obliczu zbliżającego się sezonu wakacyjnego, a więc i wzmożonego ruchu lotniczego, ten produkt może stać się hitem, o którego Polacy będą pytać w marketach, jak kraj długi i szeroki.

Czytaj też:

Te liczby zmieniły ich życie! Powiększyła się lista polskich milionerów