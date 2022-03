Dwucyfrowa waloryzacja w przyszłym roku. Efekt rosnących cen

Przypomnijmy, że przy waloryzacji rent i emerytur uwzględniane są takie elementy jak inflacja, a także wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Inflacja w lutym – jak podał niedawno GUS – wyniosła 8,5 proc

., co oznacza spadek w stosunku do stycznia, kiedy to osiągnęła ona poziom 9, 2 proc. Prognozy Narodowego Banku Centralnego – w związku m.in. z sytuacją za naszą wschodnią granicą – nie pozostawiają jednak złudzeń, że już niebawem inflacja osiągnie poziom dwucyfrowy – inflacja konsumencka ma wynieść 10,8 proc.

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w lutym 6220,04 zł brutto, co oznacza wzrost o 11,7 proc. w stosunku do lutego zeszłego roku.

Rekordowa waloryzacja, ale...

Z prognoz „Super Expressu” wynika, że waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku może sięgnąć 10,8 proc. Cytowany przez gazetę Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego zwraca jednak uwagę, że przez rosnące ceny nie będzie ona dla seniorów zbyt odczuwalna, dlatego rząd powinien zastanowić się nad drugą waloryzacją.

– Inflacja stycznia i lutego zje to co dostaną w marcu. Rząd powinien rozważyć wyższą waloryzację procentową i drugą waloryzację we wrześniu. W przypadku seniorów pobierających niskie świadczenia waloryzacja powiększona o czternastą emeryturę może zniwelować skutki inflacji. Takie osoby mogą wyjść „na zero” – przewiduje ekspert.

– Jednak bardziej sprawiedliwym i uczciwym rozwiązaniem byłaby druga waloryzacja, dokonywana we wrześniu. Procentowa podwyżka jest proporcjonalna do tego, co wypracowaliśmy w czasie aktywności zawodowej. A świadczenia typu "czternastka" psują system emerytalny, bo nie zachęcają do tego, by pracować dłużej – dodaje.

Z wyliczeń „Super Expressu” wynika, że seniorzy otrzymujący świadczenie na poziomie 1534 zł netto, zyskają 165 zł. Z kolei osoby z emeryturą na poziomie 2584 zł netto otrzymają 279 zł więcej. Powyżej 300 zł zyskają emeryci ze świadczeniem na poziomie 3000-4000 zł.

Przypomnijmy, że w tym roku waloryzacja rent i emerytur wyniosła 7 proc. W przyszłym miesiącu seniorzy już po raz czwarty otrzymają tzw. trzynastą emeryturę. Z kolei pod koniec roku po raz drugi ma zostać wypłacona tzw. czternasta emerytura.

