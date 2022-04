Były prezydent Rosji proponuje sankcje na członków i wyborców PiS

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki odniósł się do dramatycznych wydarzeń w mieście Bucza, gdzie Ukraińcy po wycofaniu się Rosjan odnaleźli kilkaset zamordowanych cywilów i masowy grób. – Krwawe masakry, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze, zasługują na nazwanie ich po imieniu: to jest ludobójstwo i ta zbrodnia musi być osądzona jak zbrodnia ludobójstw – powiedział premier.

Morawiecki podkreślił, że w walce z zbrodniczym reżimem Władimira Putina potrzebne są zdecydowane działania. Szef rządu zwrócił uwagę, że rosyjska gospodarka obroniła się przed dotychczasowymi sankcjami, czego najlepszym przykładem jest umocnienie się rubla.

– Rubel, który w pierwszych tygodniach wojny się osłabił, dzisiaj wrócił do poziomu sprzed wojny. Co to znaczy dla wszystkich w Europie? To znaczy, że rosyjska gospodarka obroniła się przed tymi sankcjami, które zostały nałożone. Muszą zostać nałożone zdecydowane sankcje na społeczeństwo rosyjskie – powiedział Morawiecki. – Zaproponowaliśmy na ostatniej Radzie Europejskiej sankcje także na wszystkich członków partii Jedna Rosja – partii Putina. To nie tylko on jest odpowiedzialny, wszyscy są współodpowiedzialni. Ci, którzy milczą, ci, którzy wspierają Putina – dodał.

Odpowiedź Miedwiediewa

Słowa polskiego premiera spotkały się z reakcją Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta Rosji. Lokator Kremla w latach 2008-2012 określił Morawieckiego jako „pseudo-premiera”, zarzucając mu rusofobię. Miedwiediew zaproponował też nałożenie sankcji na członków i wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

– W odpowiedzi na inicjatywę polskiego pseudo-premiera Morawieckiego, który z powodu rusofobii kompletnie wypadł z torów i zaproponował nałożenie sankcji na wszystkich członków partii Jedna Rosja, możemy rozważyć nałożenie symetrycznych sankcji na wszystkich członków i ogólnie wszystkich tych, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość – zaproponował Miedwiediew, cytowany przez agencje TASS.

