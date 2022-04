E-zakupy. Polscy konsumenci zapominają o zachowaniu bezpieczeństwa

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wielu Polaków zaczęło dokonywać zakupów drogą online. Z najnowszego badania Santander Consumer Banku „Bezpieczni na e-zakupach 2022” wynika, że w zeszłym roku w sieci zaopatrzyło się ponad 80 proc. z nas. Okazuje się jednak, że stosunkowo niewielu konsumentów zastanawia się nad bezpieczeństwem zakupów online.

Uczestników badania zapytano o to, w jaki sposób dbają o swoje bezpieczeństwo na e-zakupach. 15 proc. ankietowanych przyznało, że w ogóle nie zastanawiało się nad tą kwestią. Nieco ponad połowa respondentów (54 proc.) twierdzi, że weryfikuje sklep internetowy pod względem wiarygodności przed zrobieniem w nim zakupów.

Prawie 60 proc. zachowuje dowód zakupu

Nieco więcej, bo 59 proc. ankietowanych przyznało, że zachowuje korespondencję ze sprzedawcą i dowód zakupu. 45 proc. badanych sprawdza dane do przelewu przed opłaceniem zamówienia, 31 proc. korzysta z zaufanego połączenia, zaś 10 proc. z ubezpieczenia zakupów w sieci.

Santander Consumer Bank podaje również dane wskazujące, że zdecydowana większość, bo aż 87 proc. Polaków korzysta z internetu, z czego 71 proc. robi to codziennie. Dominują tu 20 i 30-latkowie, ale jak się okazuje codziennie z siecią łączy się co druga osoba po 60. roku życia.

Bycie stale dostępnym w internecie to domena absolwentów uczelni wyższych (91 proc. w porównaniu z 51 proc. respondentów z wykształceniem podstawowym lub zawodowym), mieszkających w dużych miastach jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków (84 proc. w zestawieniu z 66 proc. mieszkańców wsi) i zarabiających 7000 zł netto lub więcej na rękę (90 proc., podczas gdy w grupie osób z pensją do 2000 zł odsetek ten wyniósł 47 proc.). Różnice te – jak wskazują twórcy badania – mają najprawdopodobniej związek ze stylem życia. Osoby z wyższym wykształceniem najczęściej muszą korzystać z internetu na co dzień w związku z obowiązkami wykonywanymi w ich pracy zawodowej. Potrzebę bycia na bieżąco w większym stopniu odczuwają również mieszkańcy dużych ośrodków, aniżeli osoby żyjące na wsi bądź w mniejszych miastach.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.

