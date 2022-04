Discovery i AT&T sfinalizowały transakcję. Powstał nowy podmiot

Discovery, Inc. oraz AT&T Inc. ogłosiły finalizację transakcji, w wyniku której doszło do połączenia WarnerMedia i Discovery. Jej efektem jest powstanie Warner Bros. Discovery, Inc. Podmiot będzie notowany na giełdzie Nasdaq pod symbolem „WBD”.

Warner Bros. Discovery będzie oferować różnorodne treści własne i licencjonowane, dostępne w telewizji, kinach, a także na platformach streamingowych. Jako podano w komunikacie prasowym, nowa oferta łączy w sobie wysokiej jakości formaty rozrywkowe, relacje sportowe i programy informacyjne, dostarczane dotychczas przez WarnerMedia, oraz znakomite treści non-fiction, międzynarodową rozrywkę i sport, znane z kanałów Discovery – w tym treści nadawane m.in. w ramach Discovery Channel, discovery+, Warner Bros. Entertainment, CNN, CNN+, DC, Eurosport, HBO, HBO Max, HGTV, Food Network, Investigation Discovery, TLC, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies. – Dzisiejsze wydarzenie to kamień milowy nie tylko dla Warner Bros. Discovery, ale również dla naszych akcjonariuszy, dystrybutorów, reklamodawców, partnerów kreatywnych, oraz – co najważniejsze – dla naszych odbiorców na całym świecie – podkreśla David Zaslav, CEO Warner Bros. Discovery. – Dzięki połączeniu naszych potencjałów i różnych modeli biznesowych, Warner Bros. Discovery zaoferuje widzom zróżnicowane i najpełniejsze portfolio treści – dostępnych w kinach, telewizji i na platformach streamingowych. Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie zaproponować naszym odbiorcom bogactwo formatów, a połączenie naszych firm będzie sprzyjać ich dalszemu rozwojowi, jednocześnie spełniając oczekiwania naszych akcjonariuszy. Z ogromnym entuzjazmem podchodzę do współpracy naszych zespołów i rozwoju Warner Bros. Discovery jako miejsca, gdzie rodzić się będą nowe, fascynujące historie – dodaje. „Nowa era w historii" – Stoimy u progu epokowych wyzwań w komunikacji, a tym samym rozpoczynamy nową erę w historii AT&T – powiedział John Stankey, CEO AT&T. – W związku z finalizacją naszej transakcji, planujemy rekordowe inwestycje w rozwój obszarów takich jak 5G i światłowody, które cechuje wysoka dynamika wzrostu. Jednocześnie chcemy być liderem na amerykańskim rynku szerokopasmowym. Pragniemy również zwiększyć nacisk na zwrot inwestycji dla naszych akcjonariuszy. Będziemy inwestować w rozwój, poprawiać bilans finansowy i obniżać wysokość zadłużenia, jednocześnie oferując wysokie dywidendy, dzięki czemu nasze akcje należą do najlepszych pod tym względem na amerykańskim rynku – dodał. Stankey podkreślił również, że za sprawą fuzji Discovery zyskuje „utalentowany i innowacyjny zespół". – Powstaje nowa, prężnie rozwijająca się organizacja o globalnym zasięgu i kompetencjach pozwalających stać na czele transformacji, która ma obecnie miejsce na rynku mediów i rozrywki, dystrybucji skierowanej bezpośrednio do konsumentów (direct-to-consumer) oraz całej branży technologicznej. Połączenie tych dwóch spółek wzmocni także ugruntowaną i wiodącą pozycję WarnerMedia w świecie mediów i streamingu, a nasi akcjonariusze zyskają znaczący udział w Warner Bros. Discovery i jej przyszłych sukcesach. Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy zespołu WBD, który będą tworzyć najlepsi specjaliści w branży – mówi Stankey. Zgodnie z postanowieniami umowy, która została zawarta w formie Reverse Morris Trust, w momencie finalizacji transakcji AT&T otrzymała 40,4 mld USD w gotówce, a WarnerMedia zachowa część swojego zadłużenia. Akcjonariusze AT&T otrzymali dodatkowo 0,241917 udziałów w WBD za każdą akcję AT&T posiadaną przez nich w momencie finalizacji transakcji. Łącznie akcjonariusze AT&T otrzymali 1,7 mld udziałów w WBD, co stanowi 71 proc. wszystkich akcji WBD. Pozostała część udziałów nowej spółki należy do dotychczasowych akcjonariuszy Discovery. Oprócz nowych udziałów w WBD, akcjonariusze AT&T posiadają tę samą liczbę akcji AT&T, co w momencie finalizacji transakcji.

