Ponad 50 tys. pracowników Biedronki otrzyma nagrodę specjalną. Prawie 3 tys. zł

Nagrodą Specjalną E.A. Soares dos Santos za 2021 rok zostali objęci pracownicy Biedronki zatrudnieni w sklepach, jak również centrach dystrybucyjnych i biurach (pracujący na stanowiskach niemenedżerskich). Otrzymają oni 2800 zł, o 300 zł więcej niż w zeszłym roku. Sieć zwraca uwagę, że to najwyższa wartość nagrody w historii Biedronki.

Do otrzymania nagrody uprawnieni są pracownicy, którzy rozpoczęli pracę w Biedronce nie później niż 1 kwietnia 2021 roku i byli zatrudnieni w dniu 1 kwietnia br. Co istotne, wszystkie ich nieobecności w roku ubiegłym nie mogą przekroczyć 180 dni. Warto podkreślić, że osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze, które spełniły warunki przyznania nagrody, otrzymają kwotę proporcjonalną do wymiaru etatu.

Sieć podkreśla, że nagroda ma być docenieniem codziennych wysiłków pracowników w kolejnym roku naznaczonym pandemią i jej ekonomicznymi skutkami.

Pieniądze jeszcze przed świętami

– Z dumą mogę powiedzieć, że zespół Biedronki w mistrzowski sposób pokonał wszystkie przeszkody na swojej wyboistej drodze i po raz kolejny odniósł sukces. Patrząc na wszystkie ubiegłoroczne starania i osiągnięcia, odczuwam ogromny podziw i szacunek dla wszystkich odważnych i nieustępliwych pracowników, którzy tworzą zespoły Biedronki w sklepach, centrach dystrybucyjnych i biurach – podkreślił Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jerónimo Martins w liście przesłanym do pracowników sieci Biedronka.

Nagroda ma zostać wypłacona pracownikom w tym tygodniu, tak by mogli z niej skorzystać w trakcie przygotowań do Wielkanocy.

