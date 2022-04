Kontrolowana przez Rosjan GO Sport Polska może zmienić właściciela. UOKiK otrzymał wniosek

Na początku marca singapurska spółka Sportmaster wystawiła GO Sport Polska na sprzedaż. – Czując silną odpowiedzialność za prawie 500 pracowników, natychmiast podjęliśmy rozmowy z właścicielami na temat obecnej sytuacji GO Sport i jej przyszłości w Polsce. Po konsultacji właściciele spółki podjęli decyzję o wystawieniu GO Sport na sprzedaż – poinformowano w komunikacie.

GO Sport Polska została wcześniej kupiona przez Sportmaster od francuskich właścicieli. Z kolei właścicielami Sportmaster są trzej Rosjanie bracia Nikołaj i Władimir Fartuszniakowie oraz Dmitrij Dojczen.

Głównym przedmiotem działalności GO Sport Polska – jak przypomina Polska Agencja Prasowa – jest sprzedaż detaliczna artykułów sportowych w tym odzieży sportowej, obuwia i sprzętu. GO Sport Polska posiada 26 stacjonarnych sklepów detalicznych w 15 miastach, a także prowadzi sprzedaż w kanale online.

Wniosek do UOKiK

We wtorek wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad GO Sport Polska złożyła sieć sklepów odzieżowych Sportsdirect.com Poland. Głównym przedmiotem działalności sieci jest – podobnie jak GO Sport Polska – sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (również odzieży sportowej, obuwia i sprzętu). Sports Direct działa w Polsce za pośrednictwem 13 stacjonarnych sklepów detalicznych w 10 miastach.

Sports Direct należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc. Grupa Frasers posiada zdywersyfikowany portfel markowych sklepów sportowych, fitness, lifestyle’owych premium i luksusowych w ponad 20 krajach oraz prowadzi sprzedaż w kanale online.

