Kolejne miliony na pomoc Ukrainie. Unia Europejska uruchomiła nowe fundusze

Na Ukrainę trafi kolejne 50 milionów euro z Unii Europejskiej. Będą to środki przeznaczone na pomoc humanitarną. Chodzi o zapewnienie dostępu do podstawowych materiałów pierwszej potrzeby, a także zorganizowanie schronienia dla ludności cywilnej.

Pomoc humanitarna dla Ukrainy. UE z dodatkowymi środkami

Ogłoszony dziś pakiet dodatkowych 50 milionów euro oznacza, że łączna kwota, jaką Unia Europejska przeznaczyła już na pomoc humanitarną dla Ukrainy, to ponad 143 miliony euro. Nowy fundusz ma „zaadresować najważniejsze potrzeby humanitarne” . Z dodatkowych pieniędzy zostaną zakupione m.in. środki medyczne, artykuły pierwszej pomocy, woda pitna. Zostanie także zapewniony dostęp do niej, a także do schronienia dla ludności cywilnej zagrożonej ze względu na bezprawną agresję Rosji na Ukrainę. UE chce pomóc także chronić przed przemocą na tle seksualnym.

– Miliony osób ucieka albo jest uwięzionych w strefie aktywnych działań wojennych. Potrzeby Ukrainy są ogromne – powiedział Janez Lenarcic, komisarz ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej. – Musimy się przygotować na ponowne zwiększenie natężenia bezwzględnych działań ze strony Rosji. Szczególnie na wschodzie Ukrainy – dodał.

Pomoc dla osób w trudnodostępnych rejonach Ukrainy

Sekretarz ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej powiedział także, że dodatkowe 50 milionów euro ma pomóc szczególnie Ukraińcom, którzy utknęli w rejonach Ukrainy, które są szczególnie trudno dostępne dla transportów z pomocą humanitarną. – Tym, którzy są odcięci od dostępu do pomocy medycznej, wody, elektryczności i tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki i zostawienia wszystkiego w domach. Ukraino, jesteśmy z tobą – dodał.

