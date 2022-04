Ogromna zaliczka dla Polski z UE. To środki na pomoc uchodźcom

Unia Europejska rozpoczyna wypłacanie środków dla krajów, które przyjęły do siebie uchodźców wojennych z Ukrainy. Jak wynika z informacji RMF FM, największą zaliczkę ma otrzymać Polska. Wynika to przede wszystkim z faktu, że do właśnie do naszego kraju przed zbrodniczą inwazją Rosji uciekła najwięcej Ukraińców.

Ponad pół miliarda euro na pomoc uchodźcom

Do Polski ma trafić 559 milionów euro (ponad 2,58 mld złotych), które rząd będzie mógł natychmiast wykorzystać do wypłacenia Ukraińcom 40 euro za tydzień pobytu w Polsce. Zgodnie z regulacjami przyjętymi przez Unię Europejską, wsparcie może być wypłacane maksymalnie przez 13 tygodni. Środki pochodzą z programu React EU, który w swoim pierwotnym założeniu miał być przeznaczony do zwalczania skutków pandemii koronawirusa. Łącznie zebrano na ten cel ponad 3,4 miliarda euro, które teraz stopniowo będę wypłacane w formie zaliczek do krajów, które zmagają się z kryzysem migracyjnym.

Unia Europejska zdecydowała także, że zwiększy o 45 proc. pierwotnie planowane kwoty dla wszystkich państw, które przyjęły do siebie liczbę uchodźców po pierwszym miesiącu wojny, większą, niż 1 proc. swojej populacji przed wojną. Tym samym Polska otrzyma 559 milionów euro, Rumunia – 450 mln euro, Węgry – prawie 300, Czechy – 283, Słowacja – 209, Bułgaria – 148 mln.

Łącznie z funduszu React EU Polska ma otrzymać ponad miliard euro (ok. 4,7 mld złotych). Środki, które ponoć przekazane zostały w formie zaliczki, to tylko 45 proc. całej kwoty. Na razie nie wiadomo, czy pieniądze trafiły już do Polski.

